“الارصاد”: طقس حار والرياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا ولاسيما على المناطق الساحلية مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الافقية على بعض المناطق خصوصا المكشوفة مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة تتكاثر كميتها تدريجيا.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طقس نهار اليوم الخميس حار والرياح جنوبية الى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية لاحقا وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة.

وأضاف القراوي ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 41 و43 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وتوقع ان يكون طقس نهار يوم غد الجمعة حارا وغائما جزئيا الى غائم والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى بين 36 و38 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.

واشار الى ان طقس ليل الجمعة معتدل وغائم جزئيا الى غائم والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و22 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 اقدام.

وعن طقس نهار يوم بعد غد السبت توقع ان يكون حارا وغائما جزئيا والرياح جنوبية الى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية لاحقا تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مع فرصة لغبار محمول ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و41 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وقال ان طقس ليل السبت المتوقع سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على المناطق الساحلية تتراوح بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو احيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.