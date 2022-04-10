كريستيانو رونالدو يعتذر بعد انتشار مقطع فيديو ظهر فيه يكسر هاتف أحد المشجعين قبل 22 دقيقة اعتذر كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد بعد انتشار مقطع فيديو بدا فيه يكسر هاتف أحد المشجعين.

ونُشرَت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب تعليقات تزعم أنه حطم الجهاز أثناء مغادرته أرض الملعب بعد خسارة فريقه 1-0 أمام إيفرتون. وقدم رونالدو (37 عاماً) اعتذاراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً “آسف”. وقال “ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها”.

ودمرت النتيجة آمال يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما هزم أمام فريق إيفرتون الذي كان فوق منطقة الهبوط بنقطة واحدة قبل انطلاق المباراة. وقال اللاعب البرتغالي “يجب أن نتحلى دائماً بالاحترام والصبر وأن نكون مثالاً يحتذى به لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة”. ومضى قائلاً “أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود أن أدعو هذا المشجع إلى مشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف والروح الرياضية”.