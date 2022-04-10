“الشؤون”: رصد 175 مخالفة متنوعة منذ بداية رمضان

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد، رصد فرق التفتيش التابعة لها 175 مخالفة ضمن مشروع الرقابة والتفتيش على التبرعات الـ 19 الذي انطلق منذ مطلع شهر رمضان المبارك حتى اليوم.

وقال مدير ادارة المبرات والجمعيات الخيرية بالوزارة عبدالعزيز العجمي في بيان ان فرق التفتيش نفذت 712 زيارة ميدانية منها 680 للمساجد و32 مقرا لجمعيات خيرية اسفرت عن رصد مخالفات عدة مبينا انه تم خلال الزيارات متابعة توزيع سبع جمعيات خيرية لسلال غذائية ورصد 109 أكشاك لجمع الملابس.

واضاف العجمي ان الفريق قام بإزالة 70 كشكا لجمع الملابس واعلانا واحدا لجمع تبرعات للدية ورصد 22 مطعما يدعو لجمع التبرعات لافطار صائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة فضلا عن رصد مخالفتين لفرق تطوعية تقوم بالدعوة لجمع التبرعات لافطار صائم وتم اعداد مخاطبة لادارة تنمية المجتمع.

وافاد ان الفريق رصد ايضا 11 اعلانا لجمعيات خيرية ومبرات وجهات اخرى غير ملتزمة بضوابط الاعلانات ويتم مخاطبة الجمعيات الخيرية لتلافي المخالفات كما رصد 20 مخالفة بالمساجد تضع اعلانات لجمع التبرعات لافطار صائم وتنفيذ العديد من المشاريع الخيرية وتم مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وذكر انه تم رصد 20 مخالفة لأشخاص وجهات يقومون بالدعوة لجمع التبرعات من خلال اعلانات على وسائل الاجتماعي وتم مخاطبة النيابة العامة الى جانب رصد 21 مخالفة من مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة لجمع التبرعات وتم مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات.