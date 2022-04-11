“الأوقاف”: أولى رحلات العمرة البرية حملت 1500 معتمر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنطلاق أولى طلائع رحلات العمرة البرية عبر منفذ السالمي الحدودي، حيث بلغ عدد الرحلات للمعتمرين (33) باص وتحمل عدد (1524) معتمر.

وقال مدير إدارة شؤون الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام المزين أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي أطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، انطلقت أولى طلائع رحلات العمرة عبر منفذ السالمي الحدودي في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

وأضاف يسرني أن أتوجه بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تبذله من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والشكر موصول للإخوة في سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الكويت لما يقومون به من جهود حثيثة في خدمة الحجاج والمعتمرين من دولة الكويت وذلك بتسهيل الاجراءات المتعلقة باستخراج تأشيرات العمرة للمقيمين بالدولة.

وأكد المزين أن الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بداية بلغ عدد الرحلات للمعتمرين (33) باص وتحمل عدد (1524) معتمر مبينا سعي إدارة الحج والعمرة الدؤوب نحو تذليل كافة العقبات أمام ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.