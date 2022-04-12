رقم سلبي لريال مدريد ضد تشيلسي

سجل ريال مدريد رقما سلبيا، خلال مواجهة تشيلسي، اليوم الثلاثاء، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد فشل في التسديد على مرمى تشيلسي، خلال الشوط الأول.

وأضافت الشبكة: "لأول مرة يفشل ريال مدريد في التسديد خلال الشوط الأول لمباراة تقام على أرضه ببطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2003-2004".

وانتهى الشوط الأول، بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

يُذكر أن ريال مدريد، حقق الفوز ذهابًا بنتيجة (3-1)، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج".