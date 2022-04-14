حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 15 أبريل 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق مع فرصة للغبار .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 34°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.