نصائح توعوية بعنوان “الطريق الآمن لبناء بيتك “

شدد المحامي محمد خليل القطان على أهمية اختيار مكتب هندسي استشاري، ذو سمعة حتى وان كانت تكلفته أعلى لافتاً إلى أهمية إلزام العقد بين المالك والمكتب الاستشاري .

وأكد القطان على أهمية إبرام عقد بشكل واضح ينص تحديداً على التزامات كلا الطرفين بالعينات واليوم والمصالح المتوازنة بين صاحب المنزل والمكتب الاستشاري وحتى المقاول ويتضمن مسئوليات المكتب الاستشاريات ،وهي التصميم التمهيدى و التصميم اللازم للترخيص وكلفة المشروع.

وحذر القطان من القصور والإهمال والغش فى صناعة العديد من المشيدين ضعاف الأنفس ولذا فان التشريعات الخاصة مهتمة بتنظيم أعمال البناء بدأت تحتل أهمية خاصة فى الأنظمة القانونية الحديثة.

الجرائم الخاصة بالبناء لمخالفة أصول الصنعة والمواصفات :

١-إقامة الأعمال دون مراعاة للأصول الهندسية والفنية المقررة قابلة للمواصفات المقررة بأعمال البناء.

٢-الغش فى أستخدام مواد البناء أو استخدامها مواد غير قابلة للمواصفات المقرر باعمال البناء

مسئوليه المشيد المقاول .

وأكد القطان على أنه إذا كان المشيد هو الذى وضع التصميم فأنه يكون مسئولاً عن عيوبه وعيوب التنفيذ جميعاً لأن المشيد رجلاً فنياً يجب عليه مراعاة الأصول الفنية المعروفة للعاملين فى الأوساط المهنية وتثبت مسئولية المشيد حتى لو تدخل رب العمل ويكون مسئولاً عن جودتها وعلى ضمانها لرب العمل لأنه يقوم بتقديم المادة والصناعة ،وتبقى مسئولية المشيد لا تنتهى حتى بعد التسليم وما نصت عليه م ٦٢٢ من القانون بأن المقاول والمهندس مسئول عما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئى فيما شيده من مبانى خلال عشر سنوات.

وبين القطان أن المقاولة هو عقد يلزم أحد المتعاقدين ويتعهد أن يؤدي عملاً للطرف الآخر مقابل أجر دون أن يكون وكيله أو نائباً عنه لافتاً الى أن مرحله إختيار المقاول من أهم المراحل لأنه هو المسئول عن تنفيذ ويرجى اتباع الخطوات الآتية لحفظ كافة الحقوق الخاصة بك.

١-استشر مكتبك الاستشاري لتزويدك بقائمة المقاولين الذى يرشحهم لبناء بيتك.

٢- معرفة الأعمال السابقة ومدى رضا صاحب العمل على الأداء.

٣- المقاولون الذى حازوا على رضائك حاول ان تضع أسعار وجودة دون أن تتنازل بأقل من ذلك

التزامات المقاول.

٤- إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب عليها أن تكون هذه المواد مطابقة.

٥- يضمن المقاول ماهى هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عن تسليم العمل.

٦- على المقاول أن ينجز الأعمال الموكولة إليه فى البناء كما تم الاتفاق عليه طبقا لتلك الالتزامات بكافة الشروط المتفق عليه.

٧- فى حال وجود مخالفات أو أن التنفيذ على وجه معيب مخالفاً للعقد جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقه التنفيذ ويجوز طلب الفسخ دون حاجه إلى إنذار إما اذا كانت العيوب مستحيلة وتأخر المقاول فى التنفيذ وسلك مسلكاً ينم عن نيته فى عدم التنفيذ التزامه جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد.

واعتبر القطان أن العقود الهندسية من العقود ذات الطبيعة الخاصة التى تقوم على اعتبارات فنية

وتنظم العلاقة بين عناصر البناء للبيت ويتضمن صياغة العقود المهام والالتزامات بشكل دقيق يحدد فيها المهام ويوضح فيها بيان حقوق والتزامات الطرفين بشكل واضح ودقيق وتحدد البيانات تفصيلياً بالمشروع وتحديد الخدمات المطلوبة من الاستشارى وبيان حجمها.

و تحدد الدفعات بتفاصيلها وكيفية تأديتها وتواريخ السداد وتحديد وتوضيح حق التعديل عند اللجوء الى ظروف التعديل واجراءاته وبعض انواع العقود التى تربط علاقه البناء

العقد النمطى بين المصمم ورب العمل وهو الغرض منه هو إصدار القواعد النمطية وصولاً الى القواعد التى يلتزم بها المهندسون والاستشاريون عند تقدير اتعابهم وفيها شروطا شكلية وشروطاً موضوعية.