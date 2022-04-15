فرانكفورت يصعق برشلونة على طريقة بايرن ميونخ

وجه آينتراخت فرانكفورت، صدمة مفاجئة لنظيره برشلونة، بالتغلب عليه (3-2) في عقر داره، اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ولم يتأثر فرانكفورت بتعادله في ملعبه ذهابًا 1-1، لينجح في إسقاط البارسا بالكامب نو، خاطفًا بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن فرانكفورت سار على خطى مواطنه بايرن ميونخ بتسجيل 3 أهداف على الأقل في معقل البارسا.

وأشارت إلى أن الثنائي الألماني هما الوحيدان اللذان نجحا في هز شباك البلوجرانا بمعقله بثلاثية بكافة البطولات هذا الموسم حتى الآن.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد أنهى فرانكفورت سلسلة اللا هزيمة الخاصة بالبارسا تحت قيادة مدربه تشافي بعد 15 مباراة متتالية، فاز في 11 منها وتعادل في 4.

كما ذكرت أن فرانكفورت لم يتعرض للخسارة في كافة زياراته الخمس أمام الفرق الإسبانية بالبطولات الأوروبية، أكثر من أي فريق آخر على مدار التاريخ.