محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 16 أبريل 2022

15 أبريل، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
16 أبريل 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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