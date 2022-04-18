الفارس تعتمد لائحة المظلّات أمام المنازل.. الترخيص لمرة واحدة دون الحاجة للتجديد

اعتمدت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس قرارات المجلس البلدي المتعلقة بلائحة مظلات السيارات المقامة في الساحات والأرصفة مقابل المنازل بمناطق السكن الخاص والنموذجي، على أن تكون بالرسوم المقررة حالياً عند إصدار الترخيص، والسماح بأن يصدر الترخيص مرة واحدة دون الحاجة لتجديده كل 4 سنوات مثلما اقترح المجلس البلدي، بل الاكتفاء بأن يكون الترخيص سارياً لحين إلغائه من قبل جهة الإدارة أو برغبة من المرخّص له وفقاً لما تنص عليه اللائحة الموضوعة من البلدية بهذا الشأن.

وشددت الفارس على ضرورة الأخذ ببعض الملاحظات في شأن ضرورة وجود شروط ومواصفات خاصة بالمظلات المقامة على الأرصفة عبر الشارع وفي الساحات المقابلة للمنازل في مناطق السكن الخاص والنموذجي لكون مقترح المجلس البلدي لم يتطرق لهذه المواصفات التي يجب أن تقام بها هذه المظلات.