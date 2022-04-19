“الخارجية”: استمرار الجسر الجوي الإنساني الكويتي لمساعدة الشعب الأوكراني

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي، الوزير المفوض حمد المشعان، أنه بناء على توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وبناء على تعليمات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من أوكرانيا للدول المجاورة لها، تتواصل الجهود الإنسانية والإغاثية الكويتية بمد يد العون في شتى بقاع العالم.

وأشار المشعان في بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إلى استمرارية الجسر الجوي الإنساني الكويتي بمساعدة الشعب الأوكراني، وأفاد بأن طائرة إغاثية غادرت اليوم متجهة إلى رومانيا بحمولة 30 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية يرافقها وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي وذلك ضمن إطار «حملة الكويت بجانبكم».