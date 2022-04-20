رانجنيك: النتيجة مهينة ومحرجة.. ويجب أن نقلد ليفربول

يعتقد المدرب الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن أي تغيير في التشكيل الذي بدأ به مباراته الليلة ضد ليفربول، "لم يكن سيغير النتيجة".

واكتسح ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب أنفيلد، في اللقاء المؤجل من الجولة 30 للبريميرليج.

وقال رانجنيك في تصريحات لشبكة "BBC" عقب المباراة "الهدف الأول جاء عكس سير المباراة، فالكرة كانت في حوذتنا، لكن من هجمة مرتدة تغير كل شيء".

وتابع "في الشوط الأول، لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لم نفز بأي كرة أولى أو ثانية، أما في الشوط الثاني فقمنا بتعديلات في خط الوسط مع الدفع بجادون سانشو".

وأكمل "في أول 25 دقيقة كنا أفضل وأكثر استحواذًا، لكن الهدف الثالث قتل المباراة".

وأكد "إنها نتيجة محرجة ومخيبة للآمال، وربما حتى مهينة".

وختم "علينا أن نعترف أنهم كانوا متأخرين عنا (تاريخيا) ولكن عندما جاء يورجن كلوب، تغير كل شيء، ليس فقط الفريق، لكن النادي والمدينة إلى أيضا انتقلا إلى مستوى جديد، وهذا ما يجب أن (يقلده يونايتد) في فترات الانتقالات المقبلة".