الكويت توزع 1584 سلة غذائية في ماليزيا

أعلنت سفارة الكويت لدى كوالالمبور، اليوم الأربعاء، توزيع 1584 سلة غذائية على المحتاجين في ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت السفارة في بيان إنها تمكنت بالتنسيق مع مجلس شؤون الأوقاف الكويتي من توزيع السلال الغذائية على المحتاجين في مختلف مدن ماليزيا.

وأوضحت أن توزيع السلال الغذائية جاء ضمن حملة «الكويت بجانبكم» في إطار المشاريع السنوية للسفارة من أجل مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففة في ماليزيا.

وأضافت أنها قامت بالإشراف بشكل مباشر على سير عملية توزيع السلال الغذائية مراعية تنوع فئات وشرائح المجتمع في ماليزيا حيث قامت بالتوزيع للأسر الفقيرة والمحتاجة اضافة الى اللاجئين الصوماليين والروهينغيا.

كما راعت السفارة الانتشار الجغرافي وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الخيرية المعتمدة لدى منظومة العمل الإنساني الكويتي وهي «مؤسسة سنابل للتنمية» و«جمعية إنسان للاغاثة والتنمية» و«مؤسسة السلام من أجل الإنسانية» و«المؤسسة الدولية للتربية والعلوم والثقافة» و«مركز الهداية».