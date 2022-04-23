حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 24 أبريل 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 33°

الحرارة الصغرى: 19°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.