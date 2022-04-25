حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 26 أبريل 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 35°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

1 – 6 قدم.