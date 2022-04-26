“الأرصاد”: طقس اليوم مائل للحرارة نهاراً معتدل ورطب ليلاً.. والعظمى 36 درجة

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم نهاراً ، والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.
وتوقعت طقس معتدل و غائم و رطب نسبيا على المناطق الساحلية ليلاً ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.
• درجة الحرارة العظمى: 36° C .
• درجة الحرارة الصغرى: 23° C .
حالة البحر:
• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 2 – 7 قدم.
• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 2 – 7 قدم.
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