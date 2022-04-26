“الأرصاد”: طقس اليوم مائل للحرارة نهاراً معتدل ورطب ليلاً.. والعظمى 36 درجة

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم نهاراً ، والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وتوقعت طقس معتدل و غائم و رطب نسبيا على المناطق الساحلية ليلاً ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

• درجة الحرارة العظمى: 36° C .

• درجة الحرارة الصغرى: 23° C .

حالة البحر:

• نهاراً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 2 – 7 قدم.

• ليلاً: خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا – ارتفاع الموج: 2 – 7 قدم.