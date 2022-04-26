محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 27 أبريل 2022

26 أبريل، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
27 أبريل 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
1 – 6 &#160 قدم.

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