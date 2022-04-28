ماني: كلوب استجاب لطلبنا بشأن رمضان

تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول عن أجواء التدريبات والمباريات أثناء شهر رمضان.

وقال ماني في تصريحات لقناة بي إن سبورتس “اللعب والتدريب والالتزام بصيام رمضان ليس سهلا على الإطلاق”.

وأضاف “لكننا تحدثنا مع القائد هندرسون قبل رمضان لإخبار المدرب بإمكانية تغيير جدول التدريبات لتكون في الصباح”.

وتابع “إنه أسهل بالنسبة لنا. إذا كنت تتدرب في الصباح، فلديك وقت للراحة والعودة إلى المنزل، لكن إذا تدربت حوالي الساعة الثانية أو الثالثة، سيكون الأمر صعبًا”.

وواصل “قال المدرب نعم وأعتقد أن هذا يجعل الأمر أسهل ونحاول بذل قصارى جهدنا”.

وأكمل “كيف يتعامل نجوم ليفربول مع الصيام في أيام المباريات؟ ليس سهلا، لكن كما هو الحال دائمًا، فإن يوم المباراة يكون مختلفا، إلا أن ليفربول يحاول تسهيل كل شيء علينا”.

واختتم “نتحدث مع إخصائية التغذية لدينا خاصة قبل يوم المباراة، لقد فعلت هي كل شيء لتسهيل الأمور بالنسبة لنا، والتأكد من أننا نستطيع صوم رمضان”.