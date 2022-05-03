حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 مايو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار .



ليلاً:

معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 41°

الحرارة الصغرى: 23°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.