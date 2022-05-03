محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 04 مايو 2022

3 مايو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
04 مايو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة للغبار .

ليلاً:
معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 38 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 41°
الحرارة الصغرى: 23&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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