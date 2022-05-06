صلاح: حان وقت الانتقام من ريال مدريد

تحدث نجم ليفربول، محمد صلاح، بتفاؤل عن احتمال تحقيق فريقه 4 ألقاب، هذا الموسم، وذلك بعد حصوله على جائزة لاعب الموسم في إنجلترا برأي النقاد، خلال حفل أقيم في لندن مساء اليوم الخميس.



وهي المرة الثانية التي يفوز فيها صلاح بهذه الجائزة، بعد موسم (2017-2018).



وبعد تقديم أسطورة الريدز إيان راش الجائزة لصلاح، قال الدولي المصري: “شعور عظيم، أود شكر كل من صوت لي.. بالطبع يشكل الصحفيون جزءًا كبيرًا من عائلة كرة القدم، ونأمل أن نتمكن من الفوز بالمزيد هذا الموسم”.



وعما إذا كانت الرباعية واقعية، أجاب: “أعتقد ذلك.. ليس كل شيء في أيدينا، علينا أن نفوز بمبارياتنا في الدوري، ونرى ما إذا كان السيتي سيخسر نقاطًا أم لا”.

وواصل: “لديهم (مانشستر سيتي) فريق رائع ومدرب رائع، وأنا متأكد من أنهم يريدون الاستمرار في الفوز.. لكن هذا ممكن، نحتاج فقط إلى التركيز على مباراة توتنهام، وأن ننطلق من هناك”.



وأردف: “لقد كنا معًا لمدة 5 سنوات، ونحن نعرف ما يلزم للفوز.. في المباراة الأخيرة (ضد فياريال في دوري الأبطال) كنا متأخرين 2-0 خارج أرضنا، وتمكنا من العودة.. هذا مهم حقًا لعقليتنا وللمباريات المقبلة.. لدينا عقلية تمكننا من الفوز بأي لقب”.



وعن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر أمام ريال مدريد يوم 28 مايو/آيار الجاري، قال صلاح الذي خسر النهائي أمام الفريق الملكي عام 2018، بعد تعرضه للإصابة وخروجه مبكرًا في الشوط الأول: “أنا متحمس جدًا.. ومتأكد من أن الفريق أيضًا متحمس جدًا لذلك”.

وتابع: “أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة، لقد هزموا (ريال مدريد) الكثير من الفرق الجيدة.. نحتاج فقط إلى التركيز.. نعم (إنها مهمة ثأرية)، لقد خسرنا نهائي 2018 (ضد الميرينجي) وكان يومًا حزينًا لنا جميعًا.. حان وقت الانتقام”.