“الداخلية” : ضبط سراق رمال الوفرة

تمكن قطاع الأمن الجنائي وبالتعاون مع بلدية الكويت التابعة لمحافظة الأحمدي من ضبط أحد الأشخاص من جنسية أفريقية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي وهو يقوم وشركائه بتحميل الرمال في منطقة الوفرة حيث تم تسجيل قضية بالواقعة في مخفر الوفرة تحت رقم 2022/49 جنح الوفرة «سرقة رمال» وجاري ضبط جميع شركائه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تقدمت وزارة الداخلية بالشكر للمواطن على حسه الوطني وتعاونه ومبادرته بالإبلاغ عن هذا التصرف الذي جسد مبدأ «كل مواطن خفي»، وتناشد الإدارة الجميع التعاون مع الجهات الأمنية وضرورة إبلاغها عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية يتم رصدها بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ «112».