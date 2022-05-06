حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 07 مايو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
07 مايو 2022
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و مغبر والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة .
ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 27°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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