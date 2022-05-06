حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 07 مايو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و مغبر والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة .



ليلاً:

معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 35°

الحرارة الصغرى: 27°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.