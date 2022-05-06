محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 07 مايو 2022

6 مايو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
07 مايو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و مغبر والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 35°
الحرارة الصغرى: 27&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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