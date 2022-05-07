حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 08 مايو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
08 مايو 2022
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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