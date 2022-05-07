حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 08 مايو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 34°

الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.