محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 08 مايو 2022

7 مايو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
08 مايو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 34°
الحرارة الصغرى: 25&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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