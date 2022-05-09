“الشؤون”: 609 زيارات تفتيشية للإشراف على جمع التبرعات في المساجد ومقار الجمعيات الخيرية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه في إطار حرص الوزارة على تنفيذ مهامها للإشراف على أنشطة جمع التبرعات بالبلاد، قامت فرق التفتيش الميدانية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وفترة العيد بتنفيذ 609 زيارة تفتيشية للمساجد ومقار الجمعيات الخيرية في مختلف المحافظات، وتم رصد وإزالة 38 كشك جمع ملابس غير مرخصة، كما جرى رصد 15 شخصا قاموا بالدعوة لجمع تبرعات دون ترخيص في مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات الشوارع.

وتم كذلك رصد 16 إعلان إفطار صائم من جمعيات خيرية غير ملتزمة بضوابط الوزارة ومنهم شركات ومطاعم وتم اتخاذ الإجراءات في مخاطبات الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات القانونية.