من ١٧ إلى ٢٣ الشهر أين تذهب رواتبنا؟!

أتتني رسالة من تطبيق سهل من ديوان الخدمة المدنية ( الجهة: ديوان الخدمة المدنية

الخدمة: تحويل الراتب

تم تحويل مبلغ( …. )د.ك من وزارة المواصلات لحسابكم ب بيت التمويل الكويتي عن راتب شهر ابريل وجارى استكمال الإجراءات البنكية

(06:53 PM 17/04/2022

تدرون متي نزل الراتب؟ نزل بعد هذه الرسالة ب ٥ أيام. حاولت قدر جهدي معرفة سبب الفرق بين تاريخ رسالة الديوان وتوقيت نزول الراتب لم أنجح.

تصوروا قمت برحلة تستحق ان يطلق عليها (كعب داير) لسبر أغوار هذا الموضوع دون نجاح. ذهبت أولا لديوان الخدمة المدنية لم أحد جواب ذهبت بعدها للبنك المركزي (قمة الاحترام والرقي في التعامل وعرضوا علي شراء سبائك ذهبية) قلت لهم لو عندي فلوس اشتري سبائك ذهبية ما لفيت نص الكويت عشان أسأل عن مصير راتبي.

آخر خطوة كانت مخاطبة حساب الإتحاد الكويتي للمصارف في تويتر ٣ مرات عن تفسيره لهذا الموضوع لم أتلقي أي رد منهم.

طبعاً أول خطوة قبل ذلك كله هي الإتصال بالبنك الذي ينزل فيه راتبي لكن الموظف الذي رد علي حاول بطريقته تفسير الموضوع لكنه لم ينجح وجزء كبير من سبب ذلك أنه هو نفسه غير فاهم الموضوع ولعل راتبه يحصل له نفس الشي.

طرحت الموضوع في تويتر فأتتني ردود كثيرة أختصر لكم بعضها.

– الموضوع عملية روتينية تأخذ وتحتاج إجراءات كثيرة من انتقال الراتب من الوزارة الي أن يصرفه البنك لك. شنو هالإجراءات محد قدر يوضح لي.

– البنك يحتفظ بالرواتب ويستفيد منها كودائع يومية ذات فوائد (هذا الرأي أشكك في صحته).

– الرسالة هي فقط إشعار بقرب نزول راتبك وان البنوك تصرف الرواتب فوراً فور وصولها من الوزارات أو البنك المركزي.

صراحة إحترت ولم يزدني بحث تويتر إلا المزيد من الحيرة.

نحتاج توضيح من البنك المركزي هل فعلاً يتم ارسال الرواتب للبنوك وتظل هناك ٥ أيام قبل نزولها في حسابات المواطنين؟ وما هو سبب هذه الخطوة؟ هل تستفيد منها البنوك؟ الموضوع هو فقط تساءل وليس نشر شائعات ومعلومات مضللة.

نحن الآن بعد العيد (وما ادراك بمصاريف العيد) التي التهمت الراتب بأكمله تقريباً ثم تأتيك رسالة تم ارسال راتبك للبنك وتنظر يوم يومين ثلاثة ولا ينزل في حسابك فلس واحد هو أمر يثير الكثير من القلق والتوتر .

لذلك وجب التوضيح من الجهات المعنية بنزول وارسال راتب المواطن .

قبل النقطة الأخيرة عندي تساءل هل استطيع صرف راتبي من الجهة الحكومية على شكل شيك؟ كخيار ثاني غير ارساله للبنك.

نقطة أخيرة : لعناية معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ومعالي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور باسل أحمد الهارون يرجي التكرم بالاهتمام والرد علي هذا الاستفسار الذي يشغل أغلبية الشعب الكويتي مع كل الحب والامتنان.

م.غنيم الزعبي

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