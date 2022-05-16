البلدية تغلق 14 محلاً بـ “المباركية”

أغلقت بلدية الكويت ممثلة بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية العاصمة 14 محلا لتشكيلها خطرا داهما على سلامة الجمهور.

وأكد رئيس قسم الإزالة بفرع بلدية المحافظة عبدالله جابر حرص الفريق الرقابي على التزام المحلات بشروط وضوابط البلدية بلائحة المحلات العامة.

وقال بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها على المحلات بمنطقة أسواق المباركية أسفرت عن غلق 14 محلا قام أصحابها بإجراء تعديل على المخطط المعتمد من قبل البلدية دون الحصور على ترخيص فضلا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال، مؤكدا بأنه قد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقا للنظم واللوائح بغلق المحلات وذلك بعد تحرير محاضر مخالفات.

ولفت إلى أن هذه المحلات لن يعاد فتحها الا بتعهد من مالكها بعدم مزاولة النشاط حتى ازالة جميع المخالفات التي إجراء الغلق في شأنها.

ودعا جابر أصحاب المحلات الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.