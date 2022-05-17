“الأرصاد”: رياح نشطة وانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في تحذير جوي اليوم «من نشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق بسبب الغبار، وارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من 6 أقدام».

وأوضحت أن مدة التحذير تستمر حتى الساعة 4 من بعد عصر اليوم