إطلاق خدمة متابعة “سير القضية” على موقع “الداخلية”

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تدشين الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات خدمة جديدة (سير القضية) على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (WWW.MOI.GOV.KW) وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس، موضحة أن هذا التطبيق يتيح الاستفسار عن القضايا المسجلة بالإدارة العامة للتحقيقات، والاستعلام عن عدد (37 نوع قضية جنح) من خلال تسجيل رقم مرجع الداخلية بالخانة المحددة لذلك والمكون من (9 أرقام) تمثل رقم الجنسية للكويتيين ورقم الإقامة للمقيمين.

وأشارت الإدارة إلى أن إطلاق الخدمات الإلكترونية يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين من الاستفادة من تلك الخدمات والدخول على موقع وزارة الداخلية للاستعلام عن بياناتهم المسجلة بالإدارة العامة للتحقيقات دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.

وأوضحت أن الإجراء يأتي في إطار إستراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية لمواكبة أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية لتحقيق سرعة الأداء ودقة الإنجاز والتيسير على المواطنين والمقيمين، واستكمالا ًلما تم إنجازه من ميكنة الخدمات.