“البلدية”: تنظيف مراكز الاقتراع والأماكن المحيطة بها ورفع 20 سيارة مهملة من أمامها

في إطار استعدادات بلدية الكويت لانتخابات المجلس البلدي 2022 المقرر إجراؤها السبت المقبل، باشر الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولة ميدانية صباح اليوم بالدائرة الانتخابية الثامنة والتي تشمل عدد 10 مدارس لمراكز الاقتراع.

وفي هذا السياق، قام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنظيف مدرستي نورية الصبيح الثانوية للبنات وسعد العبدالله الثانوية للبنين من الداخل والخارج إلى جانب تنظيف الساحات وجميع الطرق المؤدية إلى المدرستين للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في كل سهولة ويسر، مشيرة إلى أن الجولة أسفرت عن رفع 20 سيارة مهملة والعمل جار لتنظيف جميع المدارس قبل يوم الإقتراع.

من جانب آخر، نفذ الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولة ميدانية لتنظيف المدارس بالدائرة الانتخابية التاسعة والتي تشمل عدد 14 مدرسة، مشيرة إلى إنه قد تم تنظيف مدرستي نفيسة بنت الحسن الابتدائية للبنات ومدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس الابتدائية للبنين، مبينة في هذا الخصوص بأنه قد تم تنظيف المدارس من الداخل والخارج والشوارع المؤدية لهما.

تشكيل فرق ميدانية خاصة بالاستعدادات وتوزيعها على 8 دوائر انتخابية

وأعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن خطة عمل ميدانية بشأن استعدادات الانتخابات للمجلس البلدي وتشكيل الفرق الميدانية الخاصة بالاستعدادات وتوزيعها على 8 دوائر انتخابية، موضحة أن الخطة تتضمن تكثيف الجولات الميدانية للفرق المختصة لتأكد من التجهيزات اللازمة التي تصب في صالح تسهيل العملية الانتخابية وخدمة الناخبين سواء في توفير الحاويات داخل وخارج مراكز الاقتراع الى جانب عمليات التنظيف بالإضافة الى أعمال إشغالات الطرق عبر رفع السيارات المهملة المعيقة لمواقف السيارات المخصصة للناخبين أمام مراكز الاقتراع وإزالة أي أكشاك مقامة أمام مراكز الاقتراع، وكذلك إزالة إعلانات المرشحين غير المرخصة، إضافة الى التعاون مع وزارة الداخلية في وضع الحواجز لتنظيم عملية دخول وخروج المقترعين عند مدارس مراكز الاقتراع.

وقالت بأن الفرق الرقابية قامت بتوفير مراقب عند كل مدرسة، 5 عمال كنس لكل مركز اقتراع مع أدوات النظافة، 5 حاويات سعة 240 لترا داخل كل مركز اقتراع، حاويتين سعة 1100 لتر خارج كل مدرسة، لوري عادي ولوري كرين وتنكر مياه، ورافعة شوكية فضلا عن توفير تريلا، لافتة إلى استمرار عمل الفرق الرقابية حتى الانتهاء من عملية التصويت وفرز النتائج وتنظيف المدارس من الداخل والخارج وإعادتها إلى ما كانت عليه ورفع وإزالة أي إعلان مخالف بشكل عام من الشوارع بجميع المحافظات.

وأشارت إلى أن عدد المدارس التي سيتم الاقتراع بها 76 مدرسة، وعدد اللجان الرئيسية والفرعية قد بلغت 443 ذكورا وإناثا.