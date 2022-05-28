ماكمانامان: ليفربول أوفر حظا من ريال مدريد

سيحضر ستيف ماكمانامان، اللاعب السابق في صفوف ريال مدريد وليفربول، نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، المقرر مساء اليوم السبت في باريس، على نفس الملعب الذي سجل عليه للملكي، خلال المرة الثامنة التي توج فيها الفريق بالبطولة.

ويعتقد ماكمانمان أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز، لكنه حذر من خطورة فريق كارلو أنشيلوتي.

وصرح ماكمانامان: "بالنسبة لي، ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز، لأنه فريق عظيم قدم موسما لامعا.. لكن مع ريال مدريد، أنت لا تعرف أبدا.. لقد أظهر بلا شك قوته في دوري أبطال أوروبا بانتفاضات مذهلة".

وتحدث اللاعب السابق عن ذكرى تتويجه مع الريال، بلقب دوري الأبطال عام 2000 على حساب فالنسيا (3-0)، للمرة الثامنة في تاريخ الفريق الإسباني، على (استاد دو فرانس) الذي يستضيف نهائي اليوم، قائلا إن "الفوز باللقب الثامن (لريال مدريد) هنا كان لا ينسى".

وواصل: "التسجيل في نهائي مع ريال مدريد.. إنها واحدة من أجمل الذكريات التي أحتفظ بها.. عشت لحظات رائعة مع الفريقين، لا يمكنني اختيار أحدهما في النهائي، قلبي منقسم بينهما".

ويتوقع ماكمانامان تسجيل أهداف ومستوى لعب مرتفع، في نهائي بين فريقين يعتقد أنهما يستحقان الوصول للمباراة بفضل تألقهما، حيث قال: "بالنظر إلى مهاجمي ليفربول ومهاجمي ريال مدريد، والأداء الذي قدمه بنزيما في دوري أبطال أوروبا، كيف يمكن ألا تكون هناك أهداف؟".

وأضاف: "إنه نهائي رائع.. فعل ليفربول كل شيء بشكل صحيح للوصول إلى هنا، وأقصى ريال مدريد فرقا كبيرة بانتفاضات مذهلة".

واستكمل: "أعتقد أنها ستكون مباراة مماثلة لمواجهة كييف (نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال وليفربول في 2018)، بتسجيل أهداف ولقاء ممتع للغاية.. من سيكون الأفضل في الأمتار الأخيرة، سيفوز".