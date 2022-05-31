حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 يونيو 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .



ليلاً:

مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.