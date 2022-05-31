محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 01 يونيو 2022

31 مايو، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
01 يونيو 2022

حالة الطقس
نهارًا:
حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .

ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 28&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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