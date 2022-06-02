رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع روديجر

تعاقد ريال مدريد، رسميا، مع الألماني أنطونيو روديجر، قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

وأصدر الريال بيانا عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس قال فيه: " توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب أنطونيو روديجر ، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة".

وأشار النادي الملكي إلى أنه سيتم تقديم روديجر لوسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي سيعقد يوم 20 يونيو/حزيران الجاري.



ورحل روديجر (29 عاما) عن صفوف البلوز بعد 5 مواسم بقميص الفريق اللندني الذي انضم إليه قادما من إيه إس روما الإيطالي.



وبدأ المدافع الألماني ذو الأصول السيراليونية مسيرته الاحترافية بقميص نادي شتوتجارت الألماني.



وكان روديجر هدفا للعديد من الأندية، من بينها بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، بالإضافة إلى برشلونة.

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