“الصحة”: مؤشرات الوضع الوبائي في الكويت لا تزال “مطمئنة”

فيما أشارت وزارة الصحة في الكويت إلى رصد بعض الزيادات في أرقام الإصابة ومعدلات التفشي لفيروس كورونا في بعض الدول والأقاليم حول العالم، وفي بعض دول المنطقة، طمأنت الوزارة أن مؤشرات الوضع الوبائي في الكويت لا تزال «مطمئنة» على الرغم من تسجيل زيادة في بعض مؤشرات التقييم، مشيرة إلى أن هذا الاستقرار الملحوظ الذي وصلنا إليه خلال الفترة الماضية تم بحمد لله وبفضل جهود وتضحيات الجميع، من أفراد ومؤسسات.

وأفادت باستمرار الفرق المختصة في الوزارة في الترصد المجتمعي، ومتابعة الوضع العالمي والمحلي.

وذكّرت الوزارة، حفاظا على ما تحقق من نتائج إيجابية كبيرة في مواجهة الوباء، بمداومة الحرص على العادات الصحية السليمة الاعتيادية، وتطبيقها في حياتنا اليومية، ومنها:

-في حال ظهور أعراض إصابة بأمراض تنفسية معدية، من الضروري تجنب مخالطة الغير.

-مداومة غسل وتطهير اليدين.

-ننصح بتغطية الفم والأنف في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

-الحرص على أخذ الجرعة المنشطة للقاح كوفيد-19.

-مداومة الحيطة والوقاية خلال التنقل والسفر.