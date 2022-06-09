19 مخالفة وإنذارا في جولة تفتيشية على الصالونات والمعاهد الصحية النسائية بـ”الرقعي”

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي النسائي بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية جولة ميدانية على الصالونات والمعاهد الصحية النسائية بمنطقة الرقعي بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة المعمول بها في البلدية.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي حرص الفريق الرقابي على التزام الصالونات والمعاهد الصحية بالاشتراطات الصحية والضوابط المعمول بها في البلدية.

وبين أن الجولة التي أشرف عليها ونفذها الفريق الرقابي النسائي على الصالونات والمعاهد الصحية النسائية بمنطقة الرقعي أسفرت عن تحرير 10 مخالفات لعدم التزام بعض االصالونات والمعاهد النسائية وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنها من قبل الجهاز الرقابي فضلا عن توجيه 9 إنذارات.

وأكد أن الجولات التفتيشية ستتواصل من قبل الفريق الرقابي بالإدارة على جميع المحلات، مشيرا في هذا الخصوص على عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة المحلات العامة.

ودعا الرشيدي أصحاب الصالونات والمعاهد الصحية النسائية الالتزام بالاشتراطات الصحية تجنبا للمخالفة والغرامة إلى جانب التنبيه على العاملين لديهم من التأكد من سريان ترخيص الإعلان ووضعه في مكان بارز.