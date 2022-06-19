أرقام تاريخية في تتويج الأخضر الأولمبي باللقب الآسيوي

توج المنتخب السعودي الأولمبي بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد فوزه على مضيفه أوزبكستان بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد على ملعب "ميلي ستاديوم" بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

تقدم الأخضر، تحت قيادة المدرب سعد الشهري، بهدف عن طريق أحمد الغامدي في الدقيقة 49 من عمر اللقاء، ثم أضاف المهاجم فراس البريكان الهدف الثاني للصقور (74).

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها الأخضر، باللقب الآسيوي على مستوى المنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما.

وحقق المنتخب السعودي رقمًا غير مسبوق في البطولة، حيث أصبح أول منتخب يحقق اللقب، دون استقبال أي هدف في البطولة.

وأصبح نواف العقيدي، أول حارس في تاريخ بطولة كأس آسيا يحافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات التي لعبها (6).

ويعد هجوم المنتخب السعودي الأقوى في البطولة، بتسجليه 13 هدفا، ولم يتعرض الفريق لأية خسارة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة في مرحلة المجموعات وكانت مع منتخب اليابان بدون أهداف.