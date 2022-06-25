المتحدث الرسمي باسم “سهل”: نتائج الثانوية العامة ستكون متاحة عبر التطبيق فور إعلانها

أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن انضمام وزارة التربية لتطبيق (سهل) من خلال خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة فور صدورها واعتمادها واعلانها الرسمي.

ودعا كاظم في تصريح صحفي اليوم السبت الطلبة وأولياء الأمور لتحميل التطبيق وتفعيله تمهيدا لاستخدام وطلب هذه الخدمة عند اعلان النتائج.

وبين أنه سيتاح لمستخدمي تطبيق (سهل) سواء كان طالب (أكبر من 16 عاما) أو ولي أمر أن يطلب نتيجة الثانوية العامة لأي من أبنائه في المرحلة الثانوية عبر قائمة الاختيارات التي ستتاح له عند طلب الخدمة.

وأوضح أنه لطلب هذه الخدمة يلزم تحميل تطبيق (سهل) عبر المتاجر الرقمية أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة ال(QR) للتطبيق الموجود على الحسابات الرسمية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل).

وأضاف أنه عند استخدام تطبيق (سهل) للمرة الأولى سيتم توجيه المستخدم لعمل (مصادقة) من خلال تطبيق الهوية الرقمية (هويتي) ثم العودة لتطبيق (سهل) وبعد ذلك على المستخدم اختيار قائمة (خدمات) واختيار (وزارة التربية) ثم القيام باختيار (نتائج الثانوية العامة) وستظهر فورا نتيجة الطالب عبرالتطبيق والتي يمكن الرجوع إليها في اي وقت.