يا مصلحي الأمس.. نظفوا جداركم من الخبث والخبائث!

من كان يظن أننا سنشهد هذا اليوم الذي يتخاصم فيه مصلحو الأمس وفي هذا الوقت العصيب الذي يفترض فيه التكاتف واستثمار خطاب سمو ولي العهد الذي حلّ فيه المجلس!.

يا مصلحي الأمس وفرقاء اليوم ، إن الخصام قد أخذكم بعيدا جدا عن قواعدكم المحبة لكم ، ودخل بينكم الشيطان وساهم في ابعادكم أكثر وأكثر … لدرجة أنكم لم تنتبهوا للساقط واللاقط، والخبيث والفاسد ، الذين تجمعوا على جداركم يريدون هدمه بعد كثرة الاتكاء عليه وأنتم لا تدركون ؟!

يا مصلحي الأمس وفرقاء اليوم، هناك من الشرفاء من حاول توحيد صفكم وعودة الود بينكم وأنتم لا تعلمون، وهناك من لازال يسعى ! ، وهناك من يحمل همكم ويحمل همّ الأمة ما بعد حل المجلس، ويحمل همّ ضياع هذه الفرصة الثمينة ، وأنتم منشغلون في خصامكم !.

نقطة مهمة:

إما أن تنظفوا جداركم من الخبث والخبائث وتجمعوا شتاتكم وتعودوا لقواعدكم التي تحترمكم وتضعون يدكم بيد المصلحين من نواب الاعتصام .. أو يتجاوزكم الزمن وهنا قواعدكم لن تنتظركم بل ستسعى للبحث عن مستقبل مشرق لها ولأبنائها من خلال دعم أي سياسي شريف يسعى لتحقيق ما تسعى له تلك القواعد. السياسيون كثر والأمة ولّادة بالشرفاء.

سلطان بن خميّس