الـ MEGA projects أنهكت الميزانية العامة

فاز المبنى الفلاني للمؤسسة الحكومية الفلانية بجائزة أفضل تصميم معماري في الشرق الأوسط.طيب وما هي الجائزة؟!

شهادة تقدير ودرع لا تزيد قيمته عن ٥ دنانير.

هل يعقل هذا الكلام؟ ( قطيت) أكثر من ٢٠٠ مليون دينار على مبنى حكومي فقط لأفوز بجائزة قدرها ٥ دنانير؟!!

قد يعتقد الكثير أنني أبالغ لكن هذه الحقيقة المرة . وإن لم تكن هذه مبرراتهم فما هي إذا؟ ما هو مبرر صرف عشرات وأحياناً مئات الملايين من أجل بناء وإنشاء مبنى وزارة أو مؤسسة حكومية أو حتى مستشفى وصل بنا الأمر الى وصول تكلفة بناء مستشفى ولادة ل ١٧٧ مليون دينار.( ليش وشحقة)؟؟

دعوا الجهة المسئوولة عن بناء المستشفى تجيب عليكم كما يظهر في اعلانهم في تويتر :

‏⁧‫مشاريع الكويت‬⁩ :

‏- مشروع مستشفى الولادة الجديد أحد أكبر المشاريع القطاع الصحي في العالم.

‏- السعة السريرية 780 سريرا

‏- 60 غرفة ولادة

‏- 127 سريراً للعناية المركزة

‏- 27 غرفة عمليات

‏- 80% من الغرف مطلة على البحر

‏- إنشاء حائط بحري لصد الأمواج بطول 320م… انتهى

غرف مطلة على البحر لمريض سيخرج ثاني يوم كحال كل عمليات الولادة!

حائط بحري لصد الأمواج بطول ٣٢٠ م لن أعلق عليها سوى بكلمة (ليش؟؟).

هذا فقط مثال واحد على مشاريع يطلق عليها ( The mega projects) وتعني المشاريع العملاقة جداً وهي مشاريع تحمل تكلفتها ارقام فلكية وأمثلتها كثيرة وأكبر أمثلتها وما زال جاري حالياً ووصل لمنتصفه بعد أن استهلك مليارات الدنانير وما زال لم ينتهي بعد وهو مشروع الحرم الجامعي الجديد. نفس الوقت الذي أذكر كان فيه برنامج إنشائي أيضاً كلف مئات الملايين لتجديد وترميم الحرم الجامعي القديم بكافة كلياته وأعتقد أنه لم ينتهي إلا قبل بضع سنوات قليلة.

‏كلف المليارات وما زال لم ينتهي منتصفه .

‏ لذلك أتمنى من وزير المالية القادم يطق له بريك ويقول كافي .

‏الاكتفاء بما تم بناءه وباقي الكليات تستمر في مواقعها الحالية قرار سيوفر مليارات.

ومن أغرب مشاريع ال mega projects الذي ولله الحمد ساهمت بجزء بسيط مع زملاء مغردين بايقافه كان مجمع المحاكم في الجهراء والذي رصدت له ميزانية ٣٠٠ مليون دينار.والذي لم يعد له ضرورة بعد الانتهاء من جسور طريق الجهراء التي توصلك من الجهراء إلى قصر العدل في العاصمة في ٢٠ دقيقة.

وزير المالية في الحكومة القادمة أتمنى أن يقتدي بمعلم الشاورما الذي معه سكين ويشذب عصا الشاورما ويقطع منها الأجزاء الزائدة .

أطمح منه في أول يوم طلب جميع المشاريع الإنشائية والمناقصات القائمة والقادمة ويسأل القائمين عليها سؤالا واحدا ( هل هذا المشروع مُلِح)؟وما هي مبررات رقم تكلفته ( عطوني جدول المواد) وهو بند في أي مناقصة يبرر ويفصّل سعر كل جزء من المناقصة.

نقطة أخيرة : ‏تعال اقنع مواطن برفض اسقاط القروض بحجة العجز في الميزانية وهو يمر كل يوم بمشروع ملياري غير مُلِح.

م.غنيم الزعبي

@ghunaimalzu3by