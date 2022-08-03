خطأ طبي نادر.. طبيب أردني يزيل “كلية سليمة” بدلاً من التالفة

في حادثة غريبة ونادر حصولها في الأردن، أزال طبيب أردني كلية “سليمة” بدلاً من استئصال الكلية التي من المفترض أن تزال بسبب ضمور لحق بها وعملها بنسبة 10% فقط، الأمر الذي دعا السلطات الصحية الأردنية لفتح تحقيق موسع في الحادثة التي حصلت في مستشفى محافظة الزرقاء الحكومي.

أهل المريضة لا يزالون في حالة صدمة مما حصل مع ابنتهم، وقال خالد الحيوات شقيق المريضة التي تعرضت للخطأ الطبي لـ«العربية»، إن شقيقته تراجع مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين، حيث تبين أنها تعاني من ضمور بإحدى كليتيها، كما أنها تعمل بنسبة أقل 10% فقرر الأطباء استئصالها.

وأضاف أن الطبيب الذي أجرى لها عملية يوم الاثنين أزال لها الكلية السليمة، بخطأ طبي، ما تسبب بدخول شقيقته العناية المركزة.

وحمّل شقيق المريضة وزير الصحة الأردنية الدكتور فراس الهواري مسؤولية ما حدث، مطالباً بتوفير كلية لشقيقته.