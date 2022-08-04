“الصحة” : ربط صرف الأدوية الطبية للمرضى مع تطبيق “سهل”

أعلنت وزارة الصحة عن تفعيل آلية تمكّن المواطن من معرفة أي أدوية تصرف على رقمه المدني.

حيث بدأت الوزارة إجراءات ربط صرف الأدوية الطبية للمرضى مع التطبيق الحكومي الموحد «سهل».

ووفقاً للإجراءات الجديدة، سيتم إرسال إشعار للمريض من خلال تطبيق «سهل» يظهر اسم المركز الصحي واسم الدواء المصروف وطريقة الاستخدام وتاريخ الصرف مع بيان الأوية لمرضى الأمراض المزمنة.