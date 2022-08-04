محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 05 أغسطس 2022

4 أغسطس، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
05 أغسطس 2022

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية تتحول الى خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 35&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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