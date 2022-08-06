آرسنال يرفع ستار البريميرليج بانتصار على كريستال بالاس

قص أرسنال شريط الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز على مضيفه كريستال بالاس 2-0 مساء الجمعة.

وسجل هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (20) ومارك جويهي (85 بالخطأ في مرمى فريقه).

وقدم أرسنال أداء جيدا، كشف من خلاله على قدرته في مقارعة الكبار خلال الموسم الجديد.

واعتمد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 3-4-1-2، حيث لعب الفرنسي ويليام صليبا أساسيا في الخط الخلفي إلى جانب بن وايت وجابرييل ماجالهاييس، وتواجد على الطرفين كل من بوكايو ساكا وأولكسندر زينتشينكو، وتمركز الثنائي جرانيت تشاكا وتوماس بارتي في وسط الملعب، فيما تحرك قائد الفريق مارتن أوديجارد، خلف ثنائي الهجوم البرازيلي مارتينيلي وجابرييل جيسوس.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا، إلى طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث تكون الخط الخلفي من ناثانيل كلاين ويواكيم أندرسن ومارك جويهي وتايريك ميتشيل وتعاون جيفري شلوب مع شيخ دوكوري في منتصف الملعب، فيما تحرك الثلاثي جوردان أيوو وإيبريتشي إيزي وويلفريد زاها، خلف المهاجم أودسون أدوارد.

وهدد أرسنال مرمى مضيفه في الدقيقة الرابعة، عندما انقض جيسوس على تمريرة زاها الخاطئة، ليتخلص من دوكوري، ويشق طريقه قبل التسديد في الدفاع، لترتد الكرة إلى مارتينيلي الذي سدد بعيدا عن المرمى.

وعاد أرسنال ليهدد المرمى في الدقيقة الثامنة، عندما مرر أوديجارد الكرة إلى زينتشينكو في الجهة اليسرى، فأطلق الأخير تسديدة تدخل الحارس جوايتا لإبعادها.

ولم يصمد كريستال بالاس أمام ضغط أرسنال، فتلقف مرماه هدفا في الدقيقة 20، عندما رفع ساكا كرة نحو القائم البعيد، قابلها زينتشينكو برأسه قوية بمحاذاة المرمى، ليتابعها مارتينيلي رأسية في الشباك.

وكاد حارس أرسنال أرون رامسدايل، أن يرتكب خطأ فادحا في التعامل مع تمريرة ماجالهاييس، قبل أن يشتت الكرة في الوقت المناسب رغم مضايقة أدوارد في الدقيقة 28.

وطالب جمهور بالاس بركلة جزاء في الدقيقة 36، إثر لمسة يد على ماجالهاييس، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وأنقذ رامسدايل مرماه من هدف محقق في الدقيقة 42، عندما أبعد متابعة إدوارد لرأسية من أندرسن، وارتدت تسديدة إدوارد الأولى من صليبا، قبل أن تعود الكرة إليه ليسددها وترتد من الدفاع إلى ركنية لم تثمر في الوقت بدل الضائع.

وأهدر كريستال بالاس فرصة خطيرة لتحقيق التعادل في الدقيقة 52، عندما تألق رامسدايل في إبعاد محاولة إيزي إثر تمريرة من زاها.

واحتسب الحكم ركلة حرة لأرسنال، تصدى لتنفيذها أوديجارد الذي سدد فوق الحائط بجانب القائم القريب في الدقيقة 56.

وانطلق جيسوس بالكرة من الناحية اليمنى في هجمة مرتدة، ومرر داخل منطقة الجزاء إلى أوديجارد، الذي أبعد الدفاع الكرة من أمامه قبل التسديد في الدقيقة 59.

غابت رائحة الخطورة بعد ربع ساعة من عمر الشوط الثاني، وسط سيطرة من بالاس الساعي لتحقيق التعادل، ومرر وايت كرة سريعة إلى ساكا الذي أرغمه جويهي على التسديد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 70.

وقام أرسنال بتبديل مزدوج دخل على إثره كيران تيرني وأيدي نكيتياه مكان زينتشينكو وجيسوس، وانطلق ساكا مجددا في الناحية اليمنى، ليرفع عرضية قصيرة، حاول جويهي إبعادها لكنه سددها بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 85.

واقترب أرسنال من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87، عندما هيأ أوديجارد الكرة لساكا في الناحية اليمنى، لكن جويهي وقف بالمرصاد لمحاولة الأخير.

