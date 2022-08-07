“تكليفات” جديدة لـ”الإعلام”

ذكرت تقارير صحفية أن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أصدر قرارات جديدة بتكليف محمد بن ناجي وكيلاً لوزارة الإعلام.

كما قرر تكليف وكلاء مساعدين جدد، حيث شملت التغييرات كافة المناصب لتكون كالتالي:

• تركي المطيري وكيلاً لقطاع التلفزيون

• مازن الأنصاري وكيلاً لقطاع الإعلام الخارجي

• وائل خليفة وكيلاً لقطاع السياحة

• لافي السبيعي وكيلاً لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات

• سالم الوطيان وكيلاً لقطاع الشؤون الإدارية والمالية

• سعد العازمي وكيلاً لقطاع الإعلام الجديد

• منال البغدادي وكيلاً لقطاع القانونية