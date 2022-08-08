حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 09 أغسطس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
09 أغسطس 2022
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 45 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 51°
الحرارة الصغرى: 36°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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