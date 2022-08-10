“المواصلات”: استكمال أعمال المرحلة الأولى لاستبدال أجهزة الفايبر.. الأحد المقبل

قال الناطق باسم وزارة المواصلات، م.مشعل الزيد، اليوم الأربعاء، إن استكمال أعمال المرحلة الأولي من خطة استبدال نظام الفايبر القديم بآخر حديث، والتي توقفت منذ 2010، ستنطلق الأحد المقبل، من منطقة البدع لتليها مناطق «سلوى- الرميثية- السالمية- رأس السالمية- مدينة الكويت- الفنطاس الزراعي».

وأوضح الزيد في تصريح صحفي، أن استكمال أعمال المرحلة الأولى، يأتي بناء على عقد التحديث المبرم مع شركة «نوكيا سوليوشينز آند نيتوركس الكويتية»، في مايو الماضي، ويستمر عامين، دون أن تتحمل الوزارة أية نفقات مالية طوال فترة سريانه.

وناشد أصحاب المنازل والمباني الموجود في منطقة البدع التعاون مع مهندسي الوزارة والشركة المعنية لاستبدال أجهزة الفايبر القديمة بالحديثة ليتمكن المشترك من الحصول على سرعات عالية للإنترنت من خلال مزودي الخدمة.