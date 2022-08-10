“سناب شات” يتيح “مراقبة الوالدين” لحسابات أبنائهم

أطلق تطبيق «سناب شات» ميزة جديدة تسمح بالرقابة الأبوية، وهي الميزة التي تتيح أدوات تسمح للوالدين وأولياء الأمور بمراقبة والتحكم في بعض جوانب استخدام أبنائهم الأطفال والمراهقين للتطبيق.

وذكرت شركة «سناب» أن ميزة الرقابة الأبوية الجديدة تسمح بمراقبة حسابات المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما، حيث أن التطبيق غير مخصص لاستخدام من هم أصغر سناً من ذلك.

ويتعين على ولي الأمر تثبيت تطبيق سناب شات على هاتفه الذكي كي يتمكن من مراقبة حساب الابن أو الابنة من خلال ميزة الرقابة الأبوية التي تطلق عليها الشركة اسم «مركز الأسرة» (Family Center)، حيث يتم الربط بين حساب ولي الأمر وبين حساب الابن المراهق من خلال إرسال دعوة لتأكيد ذلك الأمر.

وبمجرد أن يتم ربط حساب ولي الأمر مع حساب الطفل أو المراهق، يصبح بإمكان الآباء أن يتعرفوا على أسماء الحسابات التي يتواصل معها أبناؤهم، لكن من دون أن يتمكنوا من الاطلاع على محتوى الرسائل المتبادلة بين الطرفين.

ومن خلال «مركز الأسرة»، يمكن للوالدين الوصول إلى عناصر التحكم الخاصة بالميزة الجديدة في «سناب شات» من خلال قسم الإعدادات في الملف الشخصي للمستخدم، أو من خلال محرك البحث الداخلي الخاص بالتطبيق.

وفى حالة اعتقاد الوالدين أنه يجب النظر في حساب ما، يمكنهم الإبلاغ عن هذه الحسابات لفريق الثقة والأمان في شركة «سناب».

كما تتضمن الميزة أيضاً أدوات تتيح للوالدين معرفة أحدث المستجدات في قوائم أصدقاء أبنائهم.

وذكرت شركة «سناب» في تدوينة حول الميزة الجدية: «هدفنا هو إنشاء مجموعة من الأدوات المصممة لتعكس ديناميكيات العلاقات الاجتماعية في العالم الحقيقي وتعزيز التعاون والثقة بين الآباء والمراهقين. وفي هذا الإطار سبق أن طرحنا خاصية Quick Add التي تتحكم في اقتراحات الأصدقاء، وذلك لجعل النظام الأساسي أكثر أماناً لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً».

ومن خلال خاصية Quick Add، تحجب الميزة الجديدة عرض اقتراحات الأصدقاء للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً إلا إذا كان لديهم مجموعة من الأصدقاء المشتركين. وهذا يعني أن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما يحتاجون إلى أن يكون هناك عدد معين من الأصدقاء المشتركين مع الشخص المقترح كصديق، وهو الأمر الذي من شأنه ضمان أنه صديق يعرفونه شخصياً في حياتهم الواقعية.

وفي ما يتعلق بمكافحة مشكلة ترويج العقاقير والمواد المخدرة من خلال التطبيق، توفر الميزة الجديدة للوالدين أيضاً إمكانية رصد أي أنشطة مشبوهة وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عنها فوراً.

وبشكل عام، تتشابه أدوات هذه الميزة الجديدة التي استحدثها «سناب شات» مع تلك التي تتيحها فعلياً منصات اجتماعية أخرى مثل تيك توك ويوتيوب وانستغرام، وهي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الوالدين من الاطمئنان على أنشطة أبنائهم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.