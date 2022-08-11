إغلاق مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض

أعلنت وزارة الصحة عن إغلاق مركز الكويت لتطعيم كوفيد-19 بمشرف،في ضوء تحسن مؤشرات الوضع الوبائي، واداء مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض رسالته على النحو الأمثل، على أن يتم البدء بتقديم الخدمة من خلال 16 مركز صحي موزعة على مختلف محافظات البلاد

وأفادت الوزارة بأنه سيتم البدء باستقبال الأفراد في تلك المراكز حسب المواعيد المسبقة اعتبارا من اليوم الخميس، مع استمرار تقديم الخدمة يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 3 عصراً وحتى 8 مساءً.

كما تقرر تخصيص مركز عبد الرحمن الزيد «غرب مشرف سابقا» لتطعيم الفئة العمرية تحت 18 عام، كما تؤكد الوزارة على إمكانية الحضور دون موعد مُسبق للحصول على جرعات التطعيم والجرعات التنشيطية لجميع الفئات العمرية في مركزي جسر جابر والجليب.

وثمنت الوزارة جهود العاملين في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض خلال مرحلة دقيقة من المواجهة الوطنية للوباء.