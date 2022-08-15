حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 16 أغسطس 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
16 أغسطس 2022
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 33°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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