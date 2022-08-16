مجلس الوزراء يعلن عن استقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المواطنين

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د.محمد الفارس، اليوم الثلاثاء، عن استقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المواطنين، فيما يخص ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات التي يشرف عليها، عبر قنوات التواصل التالية: «تطبيق (واتس.آب) عبر الرقم 94711088، ومنصة إنستغرام على العنوان @CGCKuwait، وكذلك منصة تويتر @CGCKuwait، والبريد الإلكتروني ask@cgc.gov.kw».
آخر الآخبار
محليات
الخالد يعتمد “بدل النوبة” لمفتشي أمن المطار
16 أغسطس، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022
16 أغسطس، 2022
جرائم وقضايا
ضبط شبكة أعمال منافية للآداب في السالمية
15 أغسطس، 2022
أضف تعليق