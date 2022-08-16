محليات

مجلس الوزراء يعلن عن استقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المواطنين

16 أغسطس، 2022
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أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د.محمد الفارس، اليوم الثلاثاء، عن استقبال ملاحظات وشكاوى وتظلمات المواطنين، فيما يخص ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والجهات التي يشرف عليها، عبر قنوات التواصل التالية: «تطبيق (واتس.آب) عبر الرقم 94711088، ومنصة إنستغرام على العنوان @CGCKuwait، وكذلك منصة تويتر @CGCKuwait، والبريد الإلكتروني ask@cgc.gov.kw».

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