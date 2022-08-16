محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 أغسطس 2022

16 أغسطس، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
17 أغسطس 2022

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول على بعض المناطق و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 49°
الحرارة الصغرى: 35&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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